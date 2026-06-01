Euphoria llegó a su fin, confirma HBO

Este 31 de mayo Euphoria llegó a su fin. Lo que parecía solo el cierre de una temporada no fue así pues HBO confirmó que no habrá más entregas.

En los últimos siete años, Sam Levinson presentó tres temporadas y 26 episodios de la serie y el mismo creador confirmó que llegó a su fin esto en Popcast del New York Times.

El último episodio se tituló In God We Trust en el que muestra el fin de uno de los personajes clave de la serie.

¿De qué trató Euphoria?

La historia seguía a un grupo de estudiantes que lidian con problemas de drogas, identidad, sexo y hasta las redes sociales. En la parte final de la serie nos lleva a un salto temporal en el que los problemas se incrementan dando giros en los que traficantes y deudas se hacen presentes.

En los últimos años la serie vivió una serie de polémicas debido a los cambios de guión, salida de algunas de las estrellas y la más reciente en cuanto a la música pues Labrinth no fue el encargado de musicalizar la última temporada.

En esta vimos a figuras como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Colman Domingo.