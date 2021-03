Evaluna confiesa lo peor de estar casada con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son la pareja perfecta; ambos artistas siempre comparten con sus fans que están muy enamorados y muestran momentos de su intimidad.

Aunque parece que aman todo uno del otro, hay ciertas características que a ella ano le gustan de él y las contó en una reciente entrevista.

La hija de Ricardo Montaner dijo que lo que más le gusta de Camilo es cuando despiertan juntos; señaló que le encanta verlo todas las mañanas. Sin embargo, el sueño es también lo que no le agrada porque, según expresó Evaluna, el cantante colombiano siempre se duerme.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, relató la actriz y cantante. Por el contrario, Camilo dijo que de Evaluna le gusta todo.

Hace un tiempo, Camilo Echeverry confesó que no solo usa algunas prendas y accesorios de Evaluna, sino también de su suegra. Esta vez, alejado de ese tema, en su salida para la televisión argentina contó cómo Ricardo Montaner lo ayudó a incursionar aún más en el mundo de la música.

“Todo fue con su ayuda. Él me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que él nunca necesitó de esos demos, sino que me ponía a grabarlos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando”, contó el colombiano. Y cerró: “Ricardo todavía no reconoce que me mandó a hacer sos demos a propósito, pero yo sé que es así”.