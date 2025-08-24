Evidencian la molestia de Ninel Conde, contra la producción de ‘La Casa de los Famosos México’

La controversia surgió en la red social X, donde una cuenta compartió fragmentos de lo que sería una nota de audio que la artista dirigió a sus seguidores a través de un grupo de Telegram.

La actriz y cantante, conocida popularmente como el Bombón asesino , se colocó en el centro de la conversación digital luego de que en redes sociales se filtrara un supuesto audio en el que arremete contra la producción del programa, así como contra sus ex compañeros Alexis Ayala y Mar Contreras, con quienes tuvo diferencias dentro de la casa.

La polémica en torno a La Casa de los Famosos México no se detiene. En esta ocasión, la protagonista es Ninel Conde, quien recientemente fue la tercera expulsada del reality show.

Ninel Conde ataca a Mar y Alexis en reciente audio difundido a sus fans en Telegram: “ALEXIS ES UN VIOLENTADOR MISOGINO, MAR UNA MARTIR FALSA” TU QUE OPINAS? Ojala sus fans en el World Tour de Medellin la reciban con mucho amor 🧡 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/e9DWOHkHvx

De acuerdo con publicaciones realizadas en X por la cuenta Lolita Denigris Mercury (@LolitaPlatan0), Ninel Conde habría compartido un mensaje de voz a su comunidad de fans en el grupo de Telegram Team Ninel Oficial, que cuenta con más de 7 mil miembros.

En la captura compartida, además de algunos mensajes escritos por supuestos seguidores de la cantante, aparece un archivo de audio con duración de 11 segundos, el cual fue señalado como prueba del descontento de la artista hacia el reality show, señala elimparcial.com

“Creo que es frustrante para cualquier ser humano pasar de ser el agredido a ser el agresor, simplemente por perspectivas. Adentro se viven sentimientos muy fuertes, y es tan diferente a como se lee en los programas, en TikTok”, dijo.

Este fragmento, atribuido a la voz de Ninel Conde, evidenciaría la molestia de la cantante por la manera en que las situaciones fueron mostradas ante el público.

El material compartido en redes no solo refleja la inconformidad de Conde hacia la producción de La Casa de los Famosos México, sino también una crítica abierta hacia lo que calificó como un ambiente de “injusticia”.

“Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir, hay un violentador misógino que se ha convertido en héroe. Es muy frustrante ver cómo reina la injusticia en ese programa, si no eres hipócrita o no haces una actuación, no te va bien”.

Aunque no se mencionan nombres directamente, la cuenta que difundió el material aseguró que las referencias iban dirigidas a Mar Contreras, a quien calificó de “mártir”, y a Alexis Ayala, a quien señaló como “violentador”.

Durante su estancia en el reality, Ninel Conde protagonizó varios desencuentros con distintos participantes, pero fue con Alexis Ayala y Mar Contreras con quienes las tensiones se hicieron más evidentes.

Ninel Conde fue una de las celebridades más esperadas de la tercera temporada del reality. Su presencia generó expectativas entre el público, sin embargo, su desempeño en el reality no logró consolidar el apoyo suficiente en las votaciones.

El pasado 17 de agosto, Conde se convirtió en la tercera eliminada del programa luego de enfrentarse a Mar Contreras en el llamado carrusel de expulsión. Este desenlace marcó el final de su participación en el proyecto grabado 24/7.

Su salida tampoco estuvo exenta de polémicas y suposiciones, ya que existen rumores de que Ninel habría solicitado su salida de la casa por un posible daño a su imagen pública. Algunos seguidores del show señalan que durante la pasada gala de eliminación la actriz habría hecho una señal a la cámara constantemente pidiendo su salida.