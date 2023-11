El productor y músico Sean Combs fue demandado el jueves en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por su ex novia Casandra Ventura, quien alega que Combs la violó y sometió a años de repetidos abusos físicos y de otro tipo.

“A medida que se acerca la expiración de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, quedó claro que esta era una oportunidad para hablar sobre el trauma que he experimentado y del que me recuperaré por el resto de mi vida”.

“Durante los últimos seis meses, el señor Combs ha sido sometido a la persistente exigencia de la señora Ventura de 30 millones de dólares, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, que fue rechazado inequívocamente como un chantaje flagrante. A pesar de retirar su amenaza inicial, la señora Ventura recurre ahora a presentar una demanda plagada de mentiras infundadas y escandalosas, con el objetivo de manchar la reputación del señor Combs y buscar un día de pago”.

Además de Combs, la demanda nombra a sus empresas, incluidas Bad Boy Records, Bad Boy Entertainment y Combs Enterprises. También nombra a Epic Records, que figura como empleador de Ventura.

Ventura, de 37 años, es una cantante de R&B más conocida por su canción Me & U de su álbum debut homónimo de 2006, Cassie, que se lanzó mientras estaba firmada con el sello Bad Boy de Combs. También ha hecho música con artistas como Lil Wayne y Akon, y en 2009 lanzó el sencillo Must Be Love con Combs.