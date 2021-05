Ex novio de Daniella Álvarez denuncia amenazas tras finalizar su noviazgo con la modelo colombiana

Mediante un video de Instagram, el español confesó que en un principio no dijo nada para que no se malinterpretaran sus intenciones y que los usuarios de las redes no especularan que lo hacía para tener más seguidores, pero cambió de opinión cuando agredieron a su familia.

“Se metieron con mi familia: con mi madre y con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida o con mi relación con otra persona”, afirmó Vanderaa en el clip.

De la misma manera, el actor español dijo que los mensajes agresivos incrementaron cuando Álvarez compartió una foto en sus historias de Instagram en la que salen los dos.

Además de recalcar que cuando estaba con ella hizo lo que cualquier persona que ama haría: “apoyar a su pareja en los momentos más difíciles de su vida”.

Asimismo, Lenard hizo un llamado a las personas que afirman cosas que no son ciertas y recalcó: “es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra o porque le falta una pierna, o porque yo quería seguidores”.

El artista finalizó su mensaje dejando en claro que su relación, como cualquier otra, llegó a su fin y merece respeto.