El mundo entero se encuentra en total expectativa por el lanzamiento del libro de Britney Spears. Las memorias de la princesa del pop, titulada The Woman in Me (La mujer dentro de mi), contará a detalle los momentos más delicados y de polémica que atravesó en su vida.

El libro ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará a las librerías el próximo 24 de octubre. Sin embargo, era para que saliera mucho antes, pero se retrasó debido a que sus ex parejas revisaron mucho de lo que se contó y pidieron, a través de sus abogados, que se editaran algunas partes.