Ex pareja de Zague exige reconozca la paternidad de su hija

De acuerdo con los presentadores de Suelta la Sopa, el equipo de producción solicitó hablar con el ex futbolista, sin embargo, no atendió la llamada; ha sido la secretaria del abogado de Zague quien reveló al programa Suelta la Sopa que no van a aclarar nada y que no quieren hablar, se refiere en el programa. De acuerdo con los presentadores, la noticia explotó en diciembre de 2019 cuando una revista publicó a una fuente cercana al caso, quien dio a conocer la noticia de la hija no reconocida del comentarista.

Esto debido a que Luz Piedad se encuentra enferma de cáncer y requiere de un apoyo económico para mantener a quien asegura es la hija de ambos. Así lo dio a conocer este martes el programa Suelta la Sopa en donde se aseguró que la colombiana se verá con Zague en una audiencia “en una corte de México para tratar de conciliar; si no llegan a ningún acuerdo Zague tendrá que someterse a una prueba de ADN y tendrá que ir a juicio,” se detalló en el programa.

El ex futbolista Luis Roberto Alves “Zague” vuelve a estar en medio de la polémica, en esta ocasión debido a las recientes revelaciones realizadas por la colombiana Luz Piedad Robi Martínez, quien asegura que además de haber sido pareja del comentarista deportivo tiene una hija de él, producto de ese romance, y pide que la reconozca y apoye económicamente, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

Es la primera ocasión que Luz Piedad habla del tema

Esta es la primera ocasión que Luz Piedad Robi Martínez se refiere de manera pública sobre el tema, ya que de acuerdo con la información dada a conocer por los medios, la colombiana no deseaba que este asunto trascendiera más allá de lo que les concierne a ella y a Zague. No obstante, al ver la renuencia del ex futbolista decidió dar a conocer públicamente su versión.

“A finales del año pasado se estaba hablando de que el proceso legal iba avanzando, pero que Zague no se presentó en la audiencia, no como ahora que sí le tocará presentarse el jueves 17 de junio. En aquella ocasión Zague negó conocer a Luz Piedad y aseguró que además estaba tratando de chantajearlo, trataba de quitarle dinero a cambio de no hacer un escándalo,” se informó en el programa.

De acuerdo con una revista, habría sido en junio de 2019, cuando Luz Piedad interpuso una demanda en contra del ex futbolista, con el objetivo de que reconociera a su hija y la apoyara con una pensión, ya que aseguró que él sí sabe de la existencia de la menor, sin embargo, se ha desentendido completamente de sus obligaciones.

La modelo colombiana indicó que recientemente le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que su salud se ha complicado en las últimas semanas y es por eso que busca el apoyo del ex futbolista para que cuide de su hija.

“Soy Luz y es hora de que se sepa toda la verdad. Yo soy la mamá de una niña que tiene Zague en Colombia y no ha sido reconocida“, habría declarado la colombiana, quien conoció a Zague en Playa del Carmen en 2016 y con quien inició un romance que perduró hasta mediados del siguiente año.