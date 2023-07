Hasta ahora solo existe esta parte del video en el que se desconoce el contexto de la discusión, pero, algunos usuarios en redes sociales, aseguran que se habrían enojado por culpa del cantante, a quien, según los internautas, se le subió la fama.

Este encuentro dividió opiniones. Por un lado los que consideran que es un prepotente y no hay motivo alguno para tratar así a nadie, mucho menos a un familiar. Mientras que otros lo defendieron, señalando que no hay que opinar sin saber qué pasó y que ni se les distingue el rostro, no se puede confirmar que el protagonista de ese video es Peso Pluma.

“Se cree divo, yo no haría eso ni en mi peor momento”, “Se pasa, ya ni porque su primo le hace el paro”, “No es Tito, su primo trae el corte de Hassan”, “Ese no es Peso Pluma, ni se le ve la cara”, “Peso Pluma tiene tatuajes en las piernas y ese wey no trae ni uno”, se lee entre los comentarios.

Hasta ahora, el cantante de los famosos corridos tumbados, ni su primo, no se han pronunciado al respecto.