Exige Christian Nodal a Cazzu, le informe sobre el uso de la manutención de su hija

El propósito, aclara, es verificar que los recursos entregados hayan sido utilizados en beneficio de la menor y, además, garantizar la nacionalidad mexicana de la niña.

De acuerdo al comunicado del abogado de Christian Nodal , difundido por el programa Ventaneando, la demanda no busca disputar ni la custodia ni la manutención de Inti.

De acuerdo con el abogado César Muñoz, el artista no está buscando modificar la custodia de su hija Inti ni reducir la manutención, como se ha especulado, por el contrario, la intención principal es obtener claridad sobre el destino de los millones de pesos que él ha entregado para cubrir los gastos de la pequeña desde su nacimiento.

El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la manutención de su hija continúa escalando: en medio de la ola de versiones encontradas entre la ex pareja, el abogado del cantante mexicano aclaró el propósito de la demanda que su cliente presentó contra la argentina.

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio”, aclara el comunicado.

“Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, agregó.

El abogado César Muñoz señaló que el proceso se está llevando “bajo un estricto llamado a la reserva procesal” y cuestionó la filtración del documento inicial, pues dijo se trataba de información confidencial. Aseguró que divulgar esos datos vulnera la privacidad de la niña y de las partes involucradas, señala quien.com

El 4 de diciembre, el programa Ventaneando reveló que Christian Nodal presentó una demanda formal contra Cazzu ante un juzgado familiar de Jalisco, actuando en representación de su hija Inti.

En el expediente se detallan los puntos de desacuerdo entre ambos padres y la intención del cantante de formalizar legalmente su convivencia con la niña, así como su deseo de participar en las decisiones importantes de su crianza.

Según el programa, en el documento Nodal especifica los depósitos realizados por concepto de manutención, asegurando haber entregado más de 12 millones de pesos en un periodo de 13 meses. También indica que estos pagos se hicieron a través de terceros y en efectivo por petición de Cazzu, quien, según él, sólo acepta recibir el dinero de esa forma en Argentina.

La demanda destaca, además, el interés del cantante por mantener una convivencia estable con Inti y estar involucrado activamente en su crianza.