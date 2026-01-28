Exige Imelda Tuñón a Maribel Guardia, una manutención de 100 mil pesos mensuales

En una publicación y video difundidos en redes, Imelda Tuñón explicó que solicitaba al entorno de Guardia una pensión de al menos 100 mil pesos mensuales para cubrir los gastos de manutención de su hijo, incluyendo educación privada y estilo de vida que, según ella, corresponde al “nivel socioeconómico” que tenía José Julián.

La disputa familiar entre Imelda Garza Tuñón y la actriz Maribel Guardia volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que Tuñón solicitara públicamente una manutención de 100 mil pesos mensuales para su hijo, José Julián, lo que ha generado críticas, reacciones y una nueva ola de controversia.

La petición desató reacciones inmediatas entre usuarios de redes sociales, quienes calificaron la cifra como exagerada, argumentando que un menor no requiere esa cantidad mensual en gastos razonable, detalla elimparcial.com

Tuñón defendió su postura diciendo específicamente. “No tengo por qué meterlo a una escuela pública; yo jamás estudié en una”, expresó la viuda de José Julián.

Imelda Tuñón ha señalado en entrevistas que no ha recibido pensión de manutención ni de viudez desde la muerte de Julián Figueroa, a pesar de que afirma que existían recursos destinados para tal fin. Según ella, esos fondos no le fueron entregados y, por el contrario, fueron administrados por Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

En la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Tuñón aseguró que la ayuda económica que recibían de parte del entorno de Guardia era, en realidad, lo mismo que se les daba desde antes, sin un acuerdo formal de pensión.

“Nunca jamás le dieron dinero a Julián, no lo dejaron administrar su propio dinero. Lo administraba Marco”.

También detalló que los gastos escolares y de transporte del niño eran significativamente menores a lo que ella solicita, citando que la escuela costaba “10 mil pesos, su transporte 4 mil y alimentos y actividades unos mil 500 al mes”, lo que genera dudas sobre el monto total que pide.

Las reacciones al pedido de Tuñón no se hicieron esperar: muchos usuarios en redes sociales señaló que 100 mil pesos al mes es una suma excesiva para la manutención de un niño, y propusieron que si el enfoque fuera estrictamente económico, la educación pública sería una opción válida para reducir costos.

Otros mencionaron que el conflicto familiar entre Tuñón y Guardia ya venía escalando desde hace tiempo por la batalla legal en torno a la custodia del menor y que esta exigencia solo añadía más leña al fuego mediático.