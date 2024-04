Ozuna compartió en entrevista con el programa Sale el Sol que respetan la opinión de todos los artistas, refiriéndose a lo que Aleks Syntek ha hablado sobre su aversión al reggaeton, pero rechazó que haya tirado el disco de Karol G al excusado, señaló milenio.com

“Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto a una mujer, ella es una mujer, una dama que ha llevado nuestro género por encima de muchos, muchos artistas y ha sido colaboradora en muchos de los artistas de aquí, también de México”.”Entonces creo que, aunque no te guste su música, no significa que no apoyes, o no quieras que pase lo que ella ha hecho”.