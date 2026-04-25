Exige Yolanda Andrade a Claudia Sheinbaum frenar la violencia

La actriz y conductora Yolanda Andrade exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum acciones claras frente a la crisis de violencia y de desapariciones en el país.

A través de su cuenta de Instagram, la sinaloense que actualmente enfrenta problemas de salud por esclerosis lateral amiotrófica, dio un mensaje contundente que se viralizó rápidamente.

“Hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor y hay algo a lo que estamos acostumbrándonos a que suceda: a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan”, señaló la conductora, para luego cuestionar.

“¿Dónde está, dónde está la justicia? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?”,“¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas que se angustian y dicen: ‘A ver si mi hijo llega a la casa?”