Al grito de ¡Viva México! y ¡Viva Sinaloa! decenas de mazatlecos y turistas celebraron por todo lo alto el acontecimiento lo que ocurrió aquel 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles.

La Plazuela República fue el escenario perfecto en la cual se celebró la Gran Fiesta Mexicana con la que se conmemoró el 213 aniversario del Grito de Independencia.

Alrededor de 5 mil personas, quienes se congregaron a las afueras del Palacio Municipal, disfrutaron de un concierto ofrecido especialmente para la ocasión, en donde al ritmo de la Sonora Dinamita 100 por ciento explosiva, bailaron y gozaron por más de dos horas de guapachosa música.

Heidi Herrera, Las Chelas, El Asul de la Banda y Ballet Folklórico del Instituto de Cultura de Mazatlán, ambos artistas invitados llenaron de alegría, fiesta y romanticismo a los que se dieron cita para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de México

Al grito de “Cómo estamos Mazatlán”, y escuchando la canción La cadenita, fue como saludaron los integrantes de la Sonora Dinamita 100 por ciento explosiva, quienes de inmediato prendieron al público que desde el inicio no paró de bailar y cantar las canciones que a lo largo de más de 6 décadas ha permanecido en al gusto del público.

La agrupación colombianomexicana que interpreta cumbia colombiana, salsa y baladas, protagonizó una gran noche de gran ambiente festivo.

Abrieron el bailongo con La Cadenita, luego interpretaron Que nadie sepa, y El Cucu, para después dar la primera sorpresa de la noche al interpretar la emblemática melodía “Mazatlán”, tema que fue éxito en la voz del internacional Mike Laure al ritmo de la cumbia.

Posteriormente continuaron con las baladas Que Bello, El Hombre que yo amo, Mil horas, para regresar a las cumbias con El Viejo del Sombrerón, interactuaron con el público para despertar la felicidad entre el público.

Los ahí presentes continuaron con la adrenalina al 100, al bailar y cantar, Chavela chave, Capullo y Soruyo, La Pollera, Macumba, Hechicera, Roba maridos, El mete y saca.

El bailoteo no paró ya que siguieron canciones como Escándalo, La Cortina, La parabólica, Cumbia Barulera, La maleta, Oye y Gaita frenética, misma que la gente bailó toda la noche sin importar el intenso calor que hacía.

La fiesta mexicana terminó con la participación de la exitosa Banda Los Nuevo Santa Rosa, de Ernesto Soto, de Guamúchil, Sinaloa, quienes dentro de su repertorio interpretaron sus gloriosos temas, A veces, Suena la banda, Besitos en el cuello, Aunque te enamores, Veinte mujeres, Sin Necesidad, Si yo Fuera Ladrón y para concluir tocaron El Corrido de Mazatlán, mientras entrada la madrugada la gente se resistía a abandonar la plazuela.

Apertura

La fiesta de Independencia porteña dio inicio con El Asul de la Banda, acompañado de su banda sinaloense, quien fue el primero en subir al escenario y deleitar a sus fans con temas como La Culpable, Vamos pa’ la Conga, Mi Carnaval, La primera que llame, Al fin me arme de valor, entre otras.

Homenaje a México

Con un espectáculo muy mexicano y lleno de raíces, el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, dirigido por Javier Arcadia, hizo su presentación, lo que le dio alegría a la festividad que cada año se celebra en la explanada de la Plazuela República.

Los bailarines hicieron vibrar a los presentes con melodías como Mazatlán, Sinaloa Contemporáneo, La Danza del Venado, El Costeño, El Sauce y la palma, Aires de Sinaloa, Se me olvidó otra vez, Qué bonita es mi tierra, Las abajeñas, El Sihualteco, El Toro viejo, y muchas más canciones que representan al País.

En el mismo número musical los solistas Manuel Salas y Ángel Ávila, interpretaron: Que bonita es mi tierra, Se me olvidó otra vez, La Vikina y México lindo y querido, recibiendo fuertes ovaciones.

Continuaron sobre el escenario la agrupación Las Chelas, un grupo femenil que cantó y tocó grandes éxitos de la década de los 70, 80 y 90.

Rolas como I will survive, éxito de Gloria Gaynor, September, Stayin Alive, Thats the way i like it, Dancing Queen, Disco Inferno, entre otras, pusieron a cantar, bailar y brincar a los asistentes, quienes recordaron sus tiempo de antaño.

Heidi Herrera y su grupo Manhatlan, llegaron con el espectáculo “Lo que cantamos las mujeres” y al puro estilo de la porteña todos los asistentes corearon, cantaron temas de compositores como Alberto Aguilera, Marco Antonio Solís, Gloria Trevi, entre otros.