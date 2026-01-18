Expone el Museo del Grammy objetos íntimos de Selena

La huella de Selena Quintanilla permanece viva en la cultura mexicana y en la comunidad hispana de Estados Unidos, en gran medida gracias a la labor de su familia por mantener vigente su legado. En esta ocasión, y en colaboración con el Museo del Grammy, se exhiben objetos íntimos que formaron parte de la vida artística de la intérprete de Como la Flor. Atuendos, premios y recuerdos personales de Selena Quintanilla conforman una nueva exposición temporal dedicada a la Reina del Tex-Mex en Los Ángeles. Se trata de una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y adquiere un significado emocional aún mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre.

“Todo lo expuesto significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, dijo Suzette, quien enfrentó la pérdida de Abraham Quintanilla Jr. el pasado 13 de diciembre.

Familiares de Selena presentes en la exposición.

Esta es la primera vez que objetos personales de la estrella, fallecida en 1995, salen del Museo de Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas, detalla vanguardia.com De acuerdo con la comisaria de la exhibición, Kelsey Goelz, la muestra titulada Selena: From Texas to the World es “una especie de versión reducida del museo en Texas”, explicó. La exhibición abrió sus puertas al público este jueves y permanecerá disponible hasta el próximo 16 de marzo. Incluye vestuarios icónicos como la blusa blanca de volantes, la chaqueta de cuero negro y los aros dorados que usó para la portada del sencillo Amor prohibido, uno de sus temas más emblemáticos.

Prendas, premios y mucho más se puede apreciar en la exposición.