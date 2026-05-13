Expresa Namjoon de BTS su admiración por el legado de Frida Kahlo y Diego Rivera

Kim Namjoon, líder de la banda surcoreana BTS, visitó la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, y admiración por el legado de los artistas mexicanos.

Durante su reciente visita a México, como parte de la gira Arirang de BTS, RM, su nombre artístico, dejó un emotivo mensaje en el libro de visitas, en el que destaca que “la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso”.

El mensaje lo escribió en inglés, y en español dice lo siguiente:

“Frida y Diego, no puedo entender todas sus historias, pero la vida vale la pena y el amor es muy hermoso. Me volví más humilde. Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida”.

A través de Facebook, la Casa Azul compartió el mensaje escrito a mano por RM y otra del momento en que lo está dejando en el libro de visitas.

“Desde la Casa Azul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de #BTS visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo: ‘La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso... Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones’. Gracias por seguir acercando nuevas generaciones al universo de Frida y Diego”.