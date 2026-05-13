Expresa Namjoon de BTS su admiración por el legado de Frida Kahlo y Diego Rivera

Kim Namjoon, líder de la banda surcoreana BTS, visitó la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, y admiración por el legado de los artistas mexicanos.
Durante su reciente visita a México, como parte de la gira Arirang de BTS, RM, su nombre artístico, dejó un emotivo mensaje en el libro de visitas, en el que destaca que “la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso”.
El mensaje lo escribió en inglés, y en español dice lo siguiente:
“Frida y Diego, no puedo entender todas sus historias, pero la vida vale la pena y el amor es muy hermoso. Me volví más humilde. Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida”.
A través de Facebook, la Casa Azul compartió el mensaje escrito a mano por RM y otra del momento en que lo está dejando en el libro de visitas.
“Desde la Casa Azul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de #BTS visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo: ‘La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso... Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones’. Gracias por seguir acercando nuevas generaciones al universo de Frida y Diego”.
Durante su estancia en nuestro país, Namjoon eligió disfrutar sus días libres con lo que tanto le gusta: la naturaleza y el arte.
El rapero visitó el espacio escultórico de Ciudad Universitaria, una obra de arte ambiental que consiste en un anillo de prismas de concreto sobre un mar de lava petrificada.
También visitó el Museo Anahuacalli, uno de los recintos culturales más emblemáticos del país, considerado una joya arquitectónica cultural que combina la visión artística de Diego Rivera con la riqueza del legado prehispánico de México.
En su cuenta oficial de Instagram compartió algunas imágenes, contemplando el mar de lava petrificada, sentado en el pasto, rodeado de vegetación, apreciando figuras de las culturas teotihuacana, mexica y zapoteca, al final agrega una foto de un autorretrato de Frida Kahlo.
En su publicación comparte un mensaje escrito en español: “Te amo”.
BTS concluyó su visita a México donde presentó tres conciertos ante más de 180 mil personas en , como parte de su gira mundial Arirang.
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