Los jueces se habían embarcado en un debate para adivinar la identidad de Bebé Alien, con apuestas que iban desde José Eduardo Derbez hasta Jesús Zavala.

Juanpa Zurita, Martha Higareda, Yuri y Carlos Rivera apostaban a que se trataba del actor mexicano Jesús Zavala.

Pero antes de la revelación del actor y cantante, Lorena de la Garza demostró estar detrás de Hechicera, después de su “enfrentamiento” con Jaguar, Bombón y JoséRa Monstruo.

Después de que se revelara su eliminación al público, el reconocido actor de la serie juvenil, Drake y Josh, no dudo en hablar ante las cámaras, en donde expresó su felicidad de haber podido formar parte de este proyecto y que para él era casi imposible el negarse a formar parte de este.

“Cuando me invitaron a estar en el show (¿Quién es la Máscara?), fue un shock porque me encanta el programa, era algo que parecía muy divertido. Así que no dude en aceptarlo porque me encanta hacer cosas que estén fuera de mi zona de confort”.