Externa su preocupación José Ángel ‘El flaco’ por el riesgo que se vivió en su ‘Fiesta en el Mar’

MAZATLÁN._ A través de un extenso mensaje en el que narró la situación meteorológica que llevó a suspender su concierto ‘Fiesta en el Mar’, José Ángel ‘El Flaco’ expresó su agradecimiento a los asistentes que, pese a la emergencia, lograron regresar con bien a tierra firme la tarde de este martes.

Lo que prometía ser una velada inolvidable en frente a las Tres Islas en Mazatlán, terminó convirtiéndose en un susto colectivo cuando una tormenta inesperada obligó a suspender la innovadora presentación que ‘El Flaco’ tenía programada para cientos de personas que se reunieron para disfrutar de sus éxitos en mar abierto.

En su comunicado que compartió en redes sociales, ‘El Flaco’ explicó que los reportes meteorológicos previos no indicaban ningún riesgo, y que, incluso, horas antes del evento eran favorables.

Sin embargo, explicó que una nube que tuvo una rápida formación, cambió el panorama en cuestión de minutos, esto debido a las ráfagas de viento y la intensa lluvia que se presentó, lo que hizo que las alertas se encendieran en todos los presentes.

“Se empezó a poner el cielo negro y empezó a llover. Ya no podíamos salir nosotros de ahí, tuvimos que anclar y nos quedamos a aguantar la tormenta. Me dijo, van a ser unos 20 o 30 minutos, todo va a estar bien, no se preocupen, Capitán, la neta, mis respetos”, expresó.

“La tripulación del barco, también mis respetos y sí, como bien lo dijo, solamente sentimos lluvia y un poco de viento”, agregó.

El intérprete declaró que en esos momentos temió por la seguridad de los asistentes que se habían dado cita para sumarse a este concierto en yates y lanchas por lo que, junto a su equipo y tripulación, se unieron en oración.

“Hicimos una pequeña oración para que todas las personas que habían ido llegaran con bien a su casa, que llegaran a la playa bien. Yo me preocupé mucho porque dije ¿qué va a pasar? Y ojalá y no se volteara un yate, una lancha, ... que no haya una situación que lamentar. Estábamos ahí preocupados”.

Así mismo, reconoció la labor de la coordinación de Protección Civil, Escuadrón Acuático de Mazatlán y Capitanía de puerto, quienes guiaron a las embarcaciones sanas y salvas hasta el puerto.

“Vi que con unas lamparitas les estaban señalando, les pitaban para que llegaran ahí donde estaban y poderlos recibir bien, guiarlos. Hicieron una labor increíble, hicieron una labor grande y les agradezco de corazón a todos por haber ayudado a todos mis fanes a que llegaran bien a sus hoteles y pudieran descansar”.

Aunque la tormenta impidió que el concierto se pudiera llevar a cabo, el cantante aseguró que se siente en deuda con su público y prometió organizar un nuevo encuentro en el mar, pero con mayores medidas de seguridad y en una fecha que no represente riesgos.

“Soy un hombre de palabra, soy un hombre que cumple lo que promete y les prometo que muy pronto, primeramente, Dios, les debo esto, se los voy a pagar, vamos a estar checando fechas, lo voy a anunciar bien”.

“Para que ustedes puedan venir con toda la tranquilidad de que vamos a estar en el mar disfrutando de un concierto y de que no va a haber absolutamente ningún peligro para disfrutar de esta fiesta en el mar. Los quiero mucho”, puntualizó.

“El Flaco” concluyó su comunicado agradeciendo el cariño de sus seguidores y celebrando que lo sucedido solamente haya quedado como una anécdota sin pérdidas humanas que lamentar.