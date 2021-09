$!Extravagancia y glamour lucen los famosos que asisten al desfile del MET Gala 2021

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) se llenó de glamour con la MET Gala, conocida también como Costume Institute Benefit, un evento benéfico que recauda fondos para el Instituto del Vestido del MET y que podría considerarse de “los Óscar de la moda”.

El evento es la antesala de la exhibición anual de moda que realiza el museo, aunque tradicionalmente se realiza el primer lunes de mayo, la edición 2021 se realizó este lunes 13 de septiembre y coincidió con la Semana de la Moda de Nueva York.

Los invitados y las marcas, elegidos por Wintour, pagan entre 35 mil y 300 mil dólares por una mesa. Anna Wintour dirigió la gala junto al diseñador Tom Ford, el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la jugadora Naomi Osaka, jóvenes con los que se busca renovar la importancia del evento para la industria.

Las estrellas no se contuvieron para la Met Gala 2021, vistiendo sus looks de diseñador más fabulosos y extravagantes para encajar con el tema “In America: A Lexicon of Fashion”.