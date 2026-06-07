‘Ey Mezcal’, el nuevo tema que causa furor, lanzado por Dharius y Christian Nodal

Christian Nodal y Dharius lanzan Ey Mezcal, una fusión entre el rap y el regional mexicano que llega como el sencillo insignia del nuevo álbum del rapero regiomontano, estrenado el 4 de junio de 2026. La canción forma parte de Directo Hasta Arriba Vol. 2, el quinto trabajo discográfico de Dharius. Fue escrita íntegramente por el rapero y marca el encuentro entre dos mundos musicales que rara vez se cruzan en un mismo tema. El sencillo aborda el despecho desde una perspectiva directa y sin filtros. El mezcal actúa como hilo conductor y como símbolo de identidad mexicana: la narrativa propone hacerse amigo del dolor, la soledad y la música tras una ruptura amorosa.

La propuesta gira en torno al proceso de soltar una relación sin juicios ni condenas. Al momento del anuncio, no se confirmó la existencia de un video oficial que acompañe el lanzamiento, señala infobae.com Ey Mezcal llama la atención por la mezcla entre el universo del rap de Dharius y el estilo de música regional que ha consolidado a Nodal a lo largo de su carrera. Se trata de una de las colaboraciones más inesperadas en la trayectoria reciente de ambos artistas. El encuentro de géneros, según medios especializados, apunta a posicionar el tema como uno de los más comentados del álbum.

Se trata de una de las colaboraciones más inesperadas en la trayectoria reciente de ambos artistas. El encuentro de géneros, según medios especializados, apunta a posicionar el tema como uno de los más comentados del álbum. Fue el 21 de mayo de 2026, Nodal lanzó Bandera Blanca bajo Sony Music México, su quinto álbum de estudio. El disco consta de 13 canciones con una duración total de 40 minutos e incluye temas como Un Vals, Incompatibles, Miel Con Licor y Una Mujer Como La Suya, composición de Joss Favela que funciona como focus track. El cantante declaró en una entrevista para el canal de Instagram La Heladera 555 que el proceso de creación fue difícil. “La verdad que no fue, emocionalmente no fue nada bonito hacer este álbum. Estuve atravesando por muchas situaciones difíciles”. Las voces fueron grabadas en parte en su estudio de Houston y en parte en un cuarto improvisado con colchones para aislar el sonido, método que, según sus propias palabras, lo remontó a sus inicios en 2018. La gira de Bandera Blanca arrancó el 29 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, en un formato que el propio artista describió como un palenque gigante. En paralelo al lanzamiento de su disco, Nodal atraviesa un periodo de tensiones públicas. Enfrenta un conflicto con sus padres por el registro legal de su nombre artístico, según varios medios mexicanos.