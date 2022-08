$!Ezra Miller se disculpa con Warner Bros para salvar el estreno de ‘The Flash’

A través del sitio The Hollywood Reporter se informó que, en compañía de su representante, Scott Metzger , el intérprete quien da vida al superhéroe, mantuvo una reunión con Michael De Luca y Pam Abdy , los presidentes a cargo de la división de largometrajes de Warner Bros. Todo indica que se mostró arrepentido por los recientes episodios que lo tuvieron como protagonista de las noticias, y que le significaron una imagen negativa, que amenaza con repercutir en el lanzamiento de The Flash .

Algunos usuarios de internet suponen que la urgencia del actor por reunirse con los ejecutivos, tuvo que ver con posibles rumores sobre una cancelación en el lanzamiento del largometraje, que ya actualmente se encuentra en proceso de postproducción. Y no resulta sorpresiva la decisión de Miller, teniendo en cuenta que, a comienzos de agosto, Warner Bros. anunció que no iba estrenar, ni en el cine ni en ninguna plataforma digital, la cinta de Batgirl, película centrada en la vida de ‘Barbara Gordon’, la hija del comisario de Ciudad Gótica que decide adoptar la identidad de ‘Batichica’ para combatir el delito, estaba protagonizada por Leslie Grace y marcaba el retorno de Michael Keaton en el doble rol de ‘Bruce Wayne’ y Batman.

Para recordar, la estrella de 29 años acumula múltiples denuncias, acusaciones de abuso e incluso ha sido señalado como el responsable de drogar a una menor.

El actor, en su escrito, expresó: “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento”. Y continuó: “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”. Esta declaración se produce después de que The Hollywood Reporter informara que Ezra Miller buscaría ayuda profesional luego de haber sido acusado de varios delitos.