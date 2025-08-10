Fallece actor de La Rosa de Guadalupe a los 38 años; se revela la causa de su muerte

La mañana de este domingo se confirmó la lamentable muerte del actor mexicano Juan Carlos Ramírez. La noticia fue difundida por su agencia, que pidió oraciones para la familia y agradeció las muestras de apoyo recibidas.
Juan Carlos combinó su formación como arquitecto (graduado en la Universidad Iberoamericana) con una pasión por la actuación, que se reflejó en su participación en telenovelas y programas como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, Marea de Pasiones, Minas de Pasión, Esta historia me suena y El Último Rey.
La agencia del actor confirmó que falleció a causa de un aneurisma cerebral, un evento súbito que impactó profundamente al medio artístico y al público.
En Instagram, su agencia compartió una carta agradeciendo las demostraciones de cariño hacia la familia.
La partida de Juan Carlos Ramírez deja un gran vacío. Su versatilidad y entrega en cada personaje lo convirtieron en una figura querida.
¿Qué es un aneurisma?
Según Mayo Clinic, un aneurisma cerebral o intracraneal es un “abombamiento” anormal en un vaso sanguíneo del cerebro. Si éste se rompe o presenta fuga, provoca un sangrado conocido como accidente cerebrovascular hemorrágico. El sitio de salud menciona que los aneurismas son comunes y en muchos casos no son graves. En muchos casos, la detección ocurre de manera incidental, ya que la condición puede permanecer silenciosa hasta que se produce una ruptura.
Cuando un aneurisma no se rompe, en general no hay síntomas; sin embargo, si esto ocurre, la vida está en riesgo y requiere atención médica urgente, menciona Mayo Clinic.
El principal síntoma es un fuerte dolor de cabeza repentino e intenso, así como convulsiones, confusión, pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos.