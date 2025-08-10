Fallece actor de La Rosa de Guadalupe a los 38 años; se revela la causa de su muerte

La mañana de este domingo se confirmó la lamentable muerte del actor mexicano Juan Carlos Ramírez. La noticia fue difundida por su agencia, que pidió oraciones para la familia y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Juan Carlos combinó su formación como arquitecto (graduado en la Universidad Iberoamericana) con una pasión por la actuación, que se reflejó en su participación en telenovelas y programas como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, Marea de Pasiones, Minas de Pasión, Esta historia me suena y El Último Rey.

La agencia del actor confirmó que falleció a causa de un aneurisma cerebral, un evento súbito que impactó profundamente al medio artístico y al público.

En Instagram, su agencia compartió una carta agradeciendo las demostraciones de cariño hacia la familia.

La partida de Juan Carlos Ramírez deja un gran vacío. Su versatilidad y entrega en cada personaje lo convirtieron en una figura querida.