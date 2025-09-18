Fallece Brad Evertt Young, actor de la serie ‘Grey’s Anatomy’

La noticia del fallecimiento del actor y fotógrafo de celebridades Brad Everett Young enlutó al medio artístico. El artista perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido el domingo 14 de septiembre, cuando conducía por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en sentido contrario impactó contra él.

El encargado de confirmar la tragedia fue su publicista, Paul Christensen, quien no dio más detalles del accidente, pero resaltó su fortaleza como compañero y profesional en el medio del espectáculo.

“La pasión de Brad por las artes y por las personas que las respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, expresó Christensen.