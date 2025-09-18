Fallece Brad Evertt Young, actor de la serie ‘Grey’s Anatomy’

La noticia del fallecimiento del actor y fotógrafo de celebridades Brad Everett Young enlutó al medio artístico. El artista perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido el domingo 14 de septiembre, cuando conducía por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en sentido contrario impactó contra él.
El encargado de confirmar la tragedia fue su publicista, Paul Christensen, quien no dio más detalles del accidente, pero resaltó su fortaleza como compañero y profesional en el medio del espectáculo.
“La pasión de Brad por las artes y por las personas que las respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, expresó Christensen.
Young es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.
En su faceta como actor, participó en series estadounidenses como Grey’s Anatomy, Boy Meets World, 90210 y Terminator: The Sarah Connor Chronicles.
También actuó en películas como Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III, Love & Basketball y The Artist.
Además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía, destacó por utilizar sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas.