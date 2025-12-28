Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono de la belleza en los años 50 y defensora de los animales

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, señaló la organización en un comunicado.

La Fundación Brigitte Bardot confirmó el fallecimiento de la actriz y cantante, quien alcanzó fama internacional en los años 50 cuando se ganó el título de ícono mundial femenino en el cine, pero lo abandonó el cine para dedicar su vida a la defensa de los derechos de los animales.

La mujer que redefinió la belleza, la libertad y la audacia en la pantalla y más tarde eligió la compasión dedicando su vida a los derechos de los animales, Brigitte Bardot murió a los 91 años.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne, Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron. “Existencia francesa, brillantez universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Conocida mundialmente y admirada por sensualidad y su espíritu libre, la actriz rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

Brigitte Bardot fue una de las grandes figuras del cine europeo de mediados del Siglo 20 y alcanzó fama mundial antes de retirarse tempranamente de la actuación para volcarse por completo a la protección animal, causa a la que dedicó gran parte de su vida.

Entre las anécdotas más sobresalientes que se han comentado en redes sociales con motivo de su muerte, recuerdan que, durante una película, había una cabrita en el set.

El dueño le dijo: “Date prisa, termina tu escena, es domingo, tenemos que asarla”. Brigitte compró la cabra y se la llevó a su habitación de hotel. Ese día de junio de 1973, a los 39 años, dejó el cine para poner su fama y todo su tesón al servicio de los animales y de los seres más débiles, como los ancianos.

En 1962, cuando tenía sólo 28 años, Brigitte Bardot causó una fuerte impresión al participar en el emblemático programa “5 columnas a la una” para exigir el aturdimiento de los animales antes de su sacrificio, mostrando así su temprano compromiso.

En 1977 acudió al témpano de hielo para ayudar a las crías de foca, un acto emblemático de su lucha por la protección de las especies vulnerables.

Bajo su liderazgo, la Fundación Brigitte Bardot, creada en 1986, se convirtió en un actor clave en la protección animal en Francia y en todo el mundo. Cuarenta años después, cuenta con más de 12 mil animales acogidos por el Arca BB, acciones en 70 países, cuatro refugios, 300 empleados, cientos de voluntarios y 40 mil donantes.