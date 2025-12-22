Fallece Chris Rea, autor del clásico navideño ‘Driving Home for Christmas’

A lo largo de su trayectoria, Rea publicó 25 álbumes en solitario, dos de los cuales encabezaron las listas del Reino Unido, consolidando su reputación como compositor y guitarrista de referencia.

Chris Rea, nacido en Middlesbrough en 1951, inició su carrera musical en la década de los setenta y alcanzó gran éxito en los ochenta. Entre sus temas más recordados figuran “Fool (If You Think It’s Over)”, nominado a un premio Grammy, “Let’s Dance” y “The Road to Hell”, este último su primer álbum en alcanzar el número uno en las listas británicas en 1989.

El artista, célebre por su voz grave y su destreza con la guitarra slide, murió en un hospital acompañado de sus seres queridos.

El cantante y compositor británico Chris Rea, reconocido por su icónica canción navideña Driving Home for Christmas, falleció a los 74 años tras una breve enfermedad, según informó su familia en un comunicado recogido por BBC News.

El impacto cultural de Driving Home for Christmas trasciende generaciones y fronteras.

La canción, lanzada en 1986 por decisión de su discográfica pese a la reticencia inicial del propio Rea, se ha convertido en un clásico recurrente en la radio y la televisión cada diciembre.

El músico relató en entrevistas recogidas por BBC News que compuso el tema durante un viaje en coche desde Londres a Middlesbrough, mientras cumplía una sanción que le impedía conducir. Su esposa tuvo que recogerlo y, en medio de un tráfico denso y nevadas, Rea comenzó a escribir la letra inspirado por la escena de otros conductores “con aspecto miserable”.

El tema, que surgió en apenas unos minutos, no solo le brindó reconocimiento internacional, sino que también se transformó en un símbolo de la temporada navideña.

La vida personal y profesional de Rea estuvo marcada por una lucha constante contra la enfermedad. Diagnosticado con cáncer de páncreas a los 33 años, el músico se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, incluida la extirpación de parte del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar y parte del hígado. Además, padecía diabetes tipo 1 y problemas renales, y en 2016 sufrió un derrame cerebral.

A pesar de estos desafíos, Rea continuó grabando y actuando, llegando a publicar su vigésimo cuarto álbum, “Road Songs for Lovers”, tras recuperarse del ictus.

En declaraciones recogidas por BBC News, el artista reconoció que su salud influyó en su música y que su motivación para seguir componiendo residía en dejar un legado para sus hijas, especialmente en el género del blues, que consideraba su verdadera pasión.