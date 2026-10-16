Fallece David Surkamp, líder de Pavlov’s Dog a los 73 años

David Surkamp, vocalista y líder de la banda de rock progresivo Pavlov’s Dog, falleció inesperadamente el 13 de octubre de 2026 a los 73 años. Su característica voz aguda fue un sello distintivo del grupo por más de cinco décadas.

La agrupación confirmó el deceso a través de una publicación firmada por la violinista y mandolinista Abbie Steiling, quien recordó la creatividad, sensibilidad y entrega que caracterizaron al cantante durante su trayectoria. La causa de su muerte no se ha dado a conocer hasta el momento.

Surkamp fue reconocido por su particular registro vocal, caracterizado por un tono agudo y vibrante que se convirtió en una de las principales señas de identidad de Pavlov’s Dog. La banda, fundada en St. Louis en 1972, alcanzó reconocimiento internacional en la década de los setenta.

Su propuesta combinaba guitarras, teclados, violín y melotrón con la singular interpretación vocal de Surkamp, lo que consolidó su sonido.

Uno de los trabajos más representativos de la agrupación fue su álbum debut, Pampered Menial, publicado en 1975. Este incluyó canciones como “Julia”, “Late November” y “Song Dance”.

Un año después, en 1976, llegó At the Sound of the Bell, el segundo álbum del grupo, que presentó temas como “She Came Shining”.

La banda experimentó posteriormente cambios de integrantes y periodos de menor actividad. Tras su disolución a finales de los años setenta, se reunió en 1990 para lanzar Lost in America.

Su reagrupación definitiva ocurrió en 2005, etapa en la que también se incorporó Sara Surkamp, esposa del músico. Pavlov’s Dog continuó con producciones posteriores como Echo & Boo, de 2010; Prodigal Dreamer, de 2018, y Wanderlust, publicado en 2025.