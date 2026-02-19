Fallece el actor Eric Dane, conocido por su personaje en ‘Grey’s Anatomy’

Tan solo 10 meses después de que se diera a conocer el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del actor Eric Dane, este jueves su familia confirma su fallecimiento a través de un comunicado.

El reconocido actor Eric Dane, a quien muchos conocieron por su papel en la serie Grey’s Anatomy, como el cirujano plástico Mark Sloan, perdió la vida a la edad de 53 años. Fue la misma familia del actor quien dio a conocer la noticia del fallecimiento.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA, Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California. Su padre, un marino, murió de un disparo cuando él tenía 7 años. Después de la preparatoria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como invitado en series como “Salvado por la campana”, “Casados... con hijos”, “Embrujadas” y “X-Men: La decisión final”, además de una temporada del breve drama médico “Gideon’s Crossing”.

Su gran oportunidad llegó a mediados de la década de 2000, cuando fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en el drama médico de ABC “Grey’s Anatomy”, un papel que interpretaría desde 2006 hasta 2012 y que repetiría en 2021.