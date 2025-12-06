Fallece el actor japonés Cary-Hiroyuki Tagawa, tenía 75 años de edad

Cary-Hiroyuki Tagawa, actor estadunidense de origen japonés y uno de los rostros más emblemáticos en la historia de Mortal Kombat, falleció a los 75 años en Santa Bárbara, California, debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, medio que dio a conocer la reacción de su representante y detalles sobre su trayectoria artística. Tagawa alcanzó fama mundial al interpretar a Shang Tsung, el icónico villano de la franquicia Mortal Kombat. Debutó en el papel en 1995 y posteriormente lo retomó en diversos proyectos de la saga, tanto en películas como en videojuegos y adaptaciones televisivas. Su actuación dejó una huella tan profunda entre los fans que, para muchos, se convirtió en el rostro definitivo del personaje.

Sin embargo, su carrera abarcó mucho más que su participación en Mortal Kombat. Su primer papel importante en cine llegó en 1987 con El último emperador, película dirigida por Bernardo Bertolucci y galardonada con nueve premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Desde entonces, trabajó constantemente en cine y televisión. A lo largo de su trayectoria protagonizó cintas como Licencia para matar (1989), El planeta de los simios (2001), Memorias de una Geisha (2005) y Tekken (2010). En televisión participó en producciones como Nash Bridges, Hawaii, Revenge, Teen Wolf, Star Wars: Rebels, Teenage Mutant Ninja Turtles y la multipremiada Man in the High Castle, además de aparecer en Blue Eye Samurai (2023).