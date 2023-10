PERFIL

Matthew Perry

- Nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos.

- Creció en Ottawa, Canadá, donde su madre era periodista y su padre un actor ocasional.

- El papel más destacado de su carrera fue Chandler Bing en "Friends".

- Participó en películas y series en las que destacan "The Whole Nine Yards," "The Whole Ten Yards", "17 Again," y "The Ron Clark Story", "The Good Wife" y "The Odd Couple".

- Incursionó en obras de Broadway, como “The End of Longing”.

- A lo largo de su vida habló públicamente de su lucha contra la adicción y las drogas.