Fallece el pintor sinaloense Álvaro Blancarte, a los 87 años

En ese momento, ofreció una entrevista para Noroeste donde dijo que a pesar de haber viajado por todo el mundo, y radicar en Tecate, a sus entonces 84 años, no había podido olvidar su tierra, Sinaloa. “Yo siempre he estado pendiente de lo que pasa en el arte en Sinaloa”, aseguró el artista.

Tijuanense

El 12 de enero de 1986, Blancarte se instaló en Tecate, Baja California, persiguiendo los recuerdos de niño que lo llevaron a una ciudad fresca que lo ponía a salvo de los calorones de verano de Sinaloa. Iba huyendo del terremoto de la Ciudad de México y buscando un pedacito de tierra fresco, según comentó en dicha entrevista.

“Mis abuelos y mi tío están enterrados aquí en Tecate y yo de chico venía aquí de vacaciones, porque era prieto fino, me hacía mucho el calor de Culiacán y mi padre me mandaba en un avión a Mexicali, donde me recibían mis abuelos. Fue en 1946, Tecate era un paraíso no había ni pasada (frontera)”, recordó Álvaro Blancarte.

En Tecate tenía parientes y se instaló en el Rancho Ibáñez, una propiedad ubicada en la salida de la ciudad, rumbo a Tijuana.

Blancarte siempre defendió que era un artista que manejaba todas las técnicas, y tuvo la oportunidad de exponer sus obras al rededor del mundo. En 1971, viajó a Europa gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí quedaría impresionado por el abstraccionismo español, ahí comenzó a abandonar lo figurativo y regresó para crear una sólida carrera artística.