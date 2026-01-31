Fallece el reconocido actor mexicano Gerardo Taracena

El actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por trayectoria en el cine nacional e internacional, falleció este sábado a los 55 años, de acuerdo a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Taracena dejó huella en el cine mexicano con sus personajes en películas como “El violín”, “El infierno”, “La zona”, “De ida y vuelta”, “Deseo”, “Volando bajo” y “Casi el paraíso”, además de su participación en la producción internacional “Apocalypto”.

A lo largo de su carrera fue nominado en tres ocasiones al Premio Ariel por sus actuaciones en “El violín”, “Potosí” y “La carga”, reconocimientos que, agregó la AMACC, reflejaban su compromiso con el oficio actoral y su capacidad expresiva en pantalla.

La Academia de Cine expresó su pesar por el fallecimiento del actor y manifestó su solidaridad con familiares, amistades y colegas.

”Su trabajo y su rostro inolvidable permanecerán en la memoria de nuestro cine”, apuntó.

La Asociación Nacional de Actores también lamentó la partida del actor con un mensaje a través de redes sociales.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”.