En otra parte de su mensaje, el amigo de Francesc Picas recordó los momentos que vivió a su lado y los aprendizajes que se lleva del cantante. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

“Inmensa es la pena que me invade al tener que despedirme de un amigo y un artista que ha significado tanto en mi vida. Sin embargo, siento que solo puedo estar agradecido eternamente por haber tenido la oportunidad de haber vivido una amistad de esta categoría”.

En un mensaje en Instagram que fue acompañado con una imagen al lado de Francesc Picas, Adrián Monziar le escribió un mensaje al ex integrante de Loco Mía con el que se despidió de él.

Un club de fans también dio a conocer la muerte de Francesc Picas, quien al parecer habría perdido la vida el pasado 18 de noviembre.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aun me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria. Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo”, se lee en la publicación.

Francesc Picas saltó a la fama cuando se unió a Loco Mía a los 17 años debido a que tomó el lugar de Xavier Font, otro de los fundadores del grupo, quien decidió dejar la agrupación para asumir el rol de mánager.

Francesc Picas se unió en 1989 a Loco Mía, grupo que obtuvo gran reconocimiento en España y después en Latinoamérica, a pesar de los cambios que con el paso de los años tuvo la agrupación.