Fallece Gavin MacLeod, la estrella de Love Boat, a los 90 años

Gavin MacLeod, el actor que interpretó al famoso Capitán Merrill Stubing en el clásico programa de televisión The Love Boat, falleció a los 90 años.

El sobrino del actor, Mark See, confirmó el fallecimiento de su tío a Variety. El actor perdió la vida en la madrugada del sábado 29 de mayo.

MacLeod interpretó a Murray Slaughter, el escritor principal de noticias de la ficción WJM-TV en Minneapolis, en The Mary Tyler Moore Show en la década de 1970 (1970-1977). Su papel como Capitán Stubing surgió poco después de que TMTMS terminara y luego el presidente de ABC-Entertainment, Fred Silverman, presionó para que asumiera el papel del timonel de un barco marinero que a menudo saludaba.

“Mi agente dijo: ‘Aaron Spelling quiere que hagas esto llamado El barco del amor ‘. Le dije: ‘¿Qué piensas al respecto?’ Él dijo: “Creo que apesta. ¿Quieres leerlo?” Dije: ‘Sí’. Lo leí y dije: ‘No ha habido nada como esto en la televisión. Esto podría ser interesante ...’ “, dijo MacLeod a EW cuando se reunió con el elenco en 2007.

Stubing y sus compañeros de barco daban la bienvenida a las estrellas invitadas cada semana, ya que el barco se dirigía a varios puertos mientras sus pasajeros encontraban el amor. Cada episodio del programa involucró romance, misterio y drama. En los primeros días del espectáculo, que duró una década (1977-1987), MacLeod dijo que la prensa quería que el espectáculo se marchara.

“Fui a una [rueda de prensa]. La mayoría de las personas que conocía de The Mary Tyler Moore Show venían y me decían: ‘¿Cómo pudiste hacer un programa sin sentido como este?’ Dije: ‘Lo hice porque creo en ello y voy a hacer que la gente olvide sus propios problemas y vea indirectamente el resto del mundo. Lo hice porque pensé que sería un éxito’ “, dijo a EW. en el momento.

Después de The Love Boat , MacLeod continuó trabajando en televisión, apareciendo en series tan memorables como Murder, She Wrote (1990), Oz de HBO (2000), Jag de CBS (2003) y The King of Queens (2001, 2002).

Ed Asner, quien coprotagonizó con MacLeod en TMTMS , recurrió a Twitter para compartir su dolor por la pérdida de su amigo.

“Mi corazón está roto. Gavin era mi hermano, mi socio en el crimen (y en la comida) y mi conspirador cómico. Te veré en un momento, Gavin. Dile a la pandilla que los veré en un momento. ¡Betty! yo ahora “, tuiteó Asner ( Betty White también estaba en el programa).