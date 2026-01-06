$!Fallece Gerson Leos, músico de Banda MS

Gerson Leos falleció la tarde de este martes víctima de un infarto fulminante, esto mientras jugaba beisbol en los campos del Club Sarabia, en Mazatlán. Conocido en el ámbito musical por ser miembro de Banda MS, donde era encargado de la parte acústica durante los shows de la agrupación que lidera Sergio Lizárraga. Gerson tocaba el piano, la guitarra y el bajo entre otros instrumentos que daban vida a las canciones de la banda.

Colegas cercanos al artista confirmaron a Noroeste su muerte, pues pese a los intentos de reanimación no pudieron salvarle la vida. Por su parte, en las redes sociales de la Banda M se publicó una condolencia. “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”.

Gerson era activo jugador de una liga local de beisbol, donde varios músicos de Banda MS, así como parte del staff, formaron un equipo amistoso, y siempre se reunían en los espacios que les permitían sus agendas para jugar.







Banda MS pausó sus presentaciones para que sus integrantes pasaran las fechas decembrinas en familia; apenas este martes Gerson se mostró junto a sus amigos y familia festejando el Día de Reyes, en sus historias y estados Whatsapp compartió que comieron pescado frito y partieron la tradicional rosca.

Una vida en la música En el 2021, durante la pandemia por Covid-19, Gerson abrió las puertas de su casa y su familia a Noroeste, en la intimidad de su sala ofreció un larga entrevista donde habló sobre su matrimonio con la cantante Sara Holcombe, con quien cumplió 15 años de matrimonio el 27 diciembre del año que acaba de concluir.