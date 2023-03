López Tarso estaba “dando la batalla” contra la neumonía por la que fue ingresado de emergencia al hospital el pasado 3 de marzo. El primer actor, quien pasaba por una situación complicada por la que fue ingresado para recibir la atención médica adecuada, aunque se encontraba fuera de peligro y estable, ya no podía comer y estaba en terapia intermedia, informó su hijo Juan Ignacio Aranda apenas hace unas horas este día.

La grave neumonía que padeció le perjudicó su salud en los últimos días, pero la familia se mantenía positiva frente al informe médico y confiaba en que López Tarso salga adelante.

“Ignacio Aranda dio a conocer más temprano, antes de la muerte del primer actor, que además del cuadro de neumonía, tenía otros problemas de salud como “insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 23:00 horas”.

El también actor agradeció en su momento el compromiso del personal médico que ha atendido a su padre, así como el amor y la unión de la familia del actor, que se ha reunido para cuidarlo: “Mi familia me releva. Viene mi hija de San Cristóbal. Están los nietos y sobrinos de Barcelona y Canadá. Estamos aquí con él. Toda su familia. Turnándonos para entrar a verlo. Ojalá se restablezca. Ojalá nos dé una sorpresa. Es muy fuerte. Siempre ha sido extraordinariamente fuerte”.