Johnny Canales una pieza clave para la representación de la comunidad latina en la televisión de Estados Unidos, además de propulsor de géneros musicales del norte y bandas “emergentes” falleció a sus 77 años.

El conductor de televisión Johnny Canales (Juan José Canales), originario de General Treviño, Nuevo León hizo historia en dicho medio estadounidense como uno de los primeros mexicanos en aparecer como protagonista en un programa ampliamente visto en dicho país, que empezaba a tener cada vez más público mexicano.

Asimismo, el conductor “exportó” grupos autóctonos de la región y algunos que representaban a la comunidad latina en dicho país, tal como el caso de la icónica cantante Selena Quintanilla, que con su grupo Los Dinos, aparecieron en el programa The Johnny Canales Show.

El reconocido presentador también fue “padrino” de difusión de otros grupos mexicanos como La Mafia, Intocable, Grupo Pegasso de Emilio Reyna o Los Tigres del Norte, catapultándolos hacia el público en Norteamérica.

Tanto su icónica frase You go it, take it away como personalidad fueron algunos de los aspectos que Canales imprimió en su programa, que duró ocho años al aire en Televisa y Univisión, rompiendo las barreras internacionales entre México y Estados Unidos, señala vanguadia.com