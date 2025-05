$!Fallece la actriz Aurora Clavel a los 88 años

Su muerte fue confirmada por familiares y posteriormente por la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, aunque hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.

“Aurora era la voz de la experiencia, una mujer que no sólo actuaba con el alma, sino que también guiaba con humildad a quienes la rodeábamos”, comentó la actriz Leticia Calderón en sus redes sociales.

La comunidad de su natal Oaxaca la recordó con cariño ya que nunca olvidó sus raíces. Autoridades locales lamentaron su fallecimiento y destacaron que pese a su proyección internacional, Clavel siempre se mantuvo orgullosa de su herencia oaxaqueña.

Aurora Clavel posee una trayectoria que cruzó fronteras, comenzó su carrera artística en la década de 1960 y rápidamente se consolidó como una presencia poderosa en el cine mexicano, señala elimparcial.com

Participó en películas icónicas como Tarahumara, La soldadera. Su talento también le abrió las puertas de Hollywood, con participaciones destacadas en The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast, actuando al lado de figuras como Harrison Ford y Kris Kristofferson.