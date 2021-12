Fallece la actriz Carmen Salinas a los 82 años de edad

Carmen Salinas, la reconocida y querida actriz, empresaria y productora mexicana falleció este día a los 82 años de edad, después de haber permanecido hospitalizada durante un mes, tras haber sufrido una hemorragia cerebral, que la llevó finalmente a caer en coma.

Previo a su fallecimiento, la actriz estaba participando en la telenovela mexicana Mi fortuna es amarte y fue finalmente su familia la que dio a conocer la noticia de que la actriz había fallecido.

Apenas este miércoles, sus familiares habían informado que, aunque Carmen Salinas seguía en coma, la hemorragia cerebral había desaparecido.

La última tomografía que le practicaron los médicos arrojó buenos resultados, informaron familiares en ese momento.

Asimismo, indicaron que sus movimientos involuntarios se habían incrementado tras llevar 27 días hospitalizada y, aunque su condición seguía siendo grave, estaba estable.

“Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando”, comentó la familia de la primera actriz en ese momento.

Pero este jueves 9 de diciembre, la también productora, empresaria y política falleció y deja con su partida un legado importante de casi 60 años de carrera en cine y televisión, con más de 40 películas, 20 telenovelas y programas de comedia.

Fue el 11 de noviembre cuando se dio a conocer que la actriz y política había sido llevada de emergencia a un hospital de emergencia, siendo atendida en el área de terapia intensiva. Fue su sobrino Gustavo Briones, quien envió un mensaje dirigido al público en general y a los medios de comunicación, detallando que “Carmelita” Salinas está atravesando “una difícil situación de salud”,siendo atendida por médicos especialistas, ya que presuntamente se podría haber tratado de un derrame cerebral, confirmándose días dicho diagnóstico por los familiares de Salinas, que la llevó a caer en coma.

María Eugenia, la nieta de Carmen Salinas, fue quien posteriormente ofreció palabras a los medios de comunicación para informar más sobre el estado de salud de la actriz.

“Sí está con respiración asistida, con un ventilador, es la única parte que está asistida, lo demás, como les dije, funciona por sí mismo”.

María Eugenia aclaró que su abuela comenzó a sentirse mal de un momento a otro y que los médicos les pidieron a los familiares que estén al pendiente. Y fue Gustavo quien aclaró que no era un coma inducido, sino que fue natural.

Fue el 12 de noviembre cuando se empezó a correr el rumor de que la actriz había fallecido, noticia que la misma familia se encargó de desmentir.

La nieta y Gustavo Briones sobrino, de Salinas, quien es parte de su equipo de trabajo y de relaciones públicas, aseguraron que la artista estaba inconsciente, grave, pero estable, desmintiendo así los rumores de su muerte.

Ese mismo día se dio a conocer también por sus familiares que la actriz ya no despertaría del coma, debido a los daños que sufrió por el derrame cerebral.

Jorge Nieto indicó que Carmen Salinas continuaba bajo observación médica e indicó que según los especialistas la actriz tendría secuelas graves.

“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles, la función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, dijo el familiar de la también productora.

El 14 de noviembre parecía haber una esperanza, cuando los familiares informaron que el reporte médico arrojaba que tenía actividad cerebral leve, además de sus signos vitales funcionando, sin embargo, su condición seguía siendo grave.

Este mismo día se llevó a cabo una misa virtual, encabezada por su “hijo adoptivo” Jorge Nieto y estuvo a cargo de la producción de la telenovela Mi fortuna es amarte, en donde Salinas participaba recientemente, para pedir por la salud y recuperación de la actriz.

Para el 15 de noviembre se informó que los órganos de la actriz se mantenían estables y con funcionalidad, y que su respiración era asistida con ventilador y no con intubación, además, para evitar lesiones en su piel, la actriz estaba con un colchón especial.

Los familiares detallaron también que Salinas era alimentada con líquidos vía sonda y que los movimientos corporales que había presentado eran reacciones naturales, aunque no intencionados.