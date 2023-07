La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, murió a los 56 años, la noticia la reportó el medio Irish Time. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso de la famosa, quien obtuvo gran popularidad en la década de los años 90.

De acuerdo con el medio, Sinéad O’Connor había luchado con varios problemas de salud mental desde hace varios meses después de que su hijo Shane, de 17 años, se quitara la vida.

Sinéad O’Connor se hizo mundialmente famosa cuando llegó a los primeros lugares de popularidad con el tema Nothing Compares to you, canción que primero fue lanzada por Prince, pero obtuvo mayor éxito con la cantante irlandesa, informó excelsior.com

Con este álbum vendió más de siete millones de copias. La canción fue escrita por Prince, pero fue la versión de O’Connor la que se escuchó por todo el mundo.

La última publicación que hizo en redes sociales fue el pasado 6 de julio cuando le pidió a sus seguidores de Twitter que siguieran una nueva cuenta que había creado, la cual ya no está disponible.