Fallece la hija adoptiva de Paquita la del Barrio

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante Paquita la del Barrio, falleció el miércoles 7 de octubre, confirmaron autoridades de Alto Lucero. Las causas del deceso no se han revelado públicamente.

Martínez Viveros era reconocida por su vínculo familiar con la intérprete, siendo su hija adoptiva y, a la vez, sobrina biológica. Su partida ocurre un año y ocho meses después del deceso de Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su domicilio de Alto Lucero.

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Alto Lucero expresó sus condolencias a la familia. El ayuntamiento lamentó el fallecimiento de Martínez Viveros, destacando su vínculo con la intérprete. En el mismo mensaje, las autoridades municipales manifestaron su solidaridad con los familiares ante la pérdida.

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, fue una figura de la música regional mexicana, conocida por sus canciones de desamor y empoderamiento femenino. La artista mantuvo su residencia en Alto Lucero, cerca de sus raíces y su gente.

Hasta el momento, la familia de Martha Elena no ha informado públicamente las causas de su fallecimiento. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre los servicios funerarios que se realizarán.