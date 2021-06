Fallece Lisa Banes tras ser atropellada por un motociclista

La actriz estadounidense Lisa Banes, conocida por sus papeles en las películas “Cocktail” o “Gone Girl”, falleció el lunes tras haber permanecido en estado crítico desde el pasado 4 de junio, luego de ser atropellada en Nueva York por un ciclomotor cuyo conductor se dio a la fuga, esto de acuerdo con información de Infobae.

La intérprete se dirigía a reunirse con su esposa, Kathryn Kranhold, ex escritora del Wall Street Journal y reportera colaboradora del Center for Public Integrity, para cenar en el Upper West Side cuando fue atropellada por una persona que pasó un semáforo en rojo.

“Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara y más aún a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas “, dijo su manager David Williams, según la cadena NBC.

El pasado 4 de junio, la Policía de Nueva York recibió una llamada de emergencia sobre las 18:30 para informar de una colisión de un vehículo, que había atropellado a una persona en la zona oeste de Manhattan, cerca del popular centro cultural Lincoln Center.

“A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza”, confirmó la Policía, que señaló que Banes fue entonces trasladada al Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estado muy grave.

El incidente es investigado por el departamento de colisiones de la Policía, que determinó que Banes estaba cruzando la Avenida Amsterdam cuando un ciclomotor la atropelló y después se dio a la fuga.

Según su representante, Banes permanecía en el hospital Mount Sinai Morningside y había sufrido una grave lesión cerebral traumática de la que no pudo recuperarse.

Banes ha actuado en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en “Don’t Look Back in Anger”, y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en “Isn’t it Romantic?” en 1984.

En Broadway, apareció en la obra de Neil Simon “Rumors” en 1988, en el musical “High Society” en 1998 y en la obra de Noel Coward “Present Laughter” en 2010.

Además, apareció frecuentemente en las series “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Royal Pains”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex” y “NCIS”, e interpretó personajes centrales en películas “Cocktail” (1988) como el interés amoroso de Tom Cruise y fue la madre de la mujer desaparecida, interpretada por Rosamund Pike, en “Gone Girl” (2014).

Banes vivía en Los Ángeles con su esposa Kathryn Kranhold.

Amigos y colegas lamentaron el martes su partida en Twitter.

“Simplemente rota”, tuiteó la cantante Jill Sobule. “Lisa Banes fue magnífica, divertida y de gran corazón; siempre me ayudó en los momentos difíciles. Fue muy querida por muchos”.

El actor Seth McFarlane dijo que estaba profundamente triste por la muerte de Banes, con quien trabajó en su serie de televisión “The Orville”.

“Su presencia en el escenario, magnetismo, habilidad y talento fueron igualados sólo por su inquebrantable amabilidad y gentileza hacia todos nosotros”, tuiteó McFarlane.

La policía no ha hecho ningún arresto en relación con el caso.