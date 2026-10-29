$!Fallece Patrick Stewart, actor de Star Trek y X-Men

El actor Patrick Stewart, reconocido por sus papeles protagónicos en “Star Trek” y “X-Men”, falleció el miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles. Padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Un comunicado publicado en su cuenta de Instagram confirmó el deceso tras una breve enfermedad. El mensaje resaltó su voz sonora y talento singular, sinónimos de interpretaciones inolvidables en diversos géneros teatrales y cinematográficos.

La vida de Stewart experimentó un cambio significativo al unirse a “Star Trek: La Nueva Generación” en 1987. Durante las dos décadas previas, fue un pilar de la Royal Shakespeare Company, participando en más de dos docenas de producciones clásicas.

”Con su aura de autoridad severa pero justa y su seriedad de propósito, Stewart convirtió al Capitán Jean-Luc Picard en el centro moral de ‘Star Trek: La Nueva Generación’ a lo largo de siete temporadas”, destacó The New York Times. El diario añadió que el actor ayudó a evitar que la serie cayera en lo ridículo.