$!Fallece Patrick Stewart, actor de Star Trek y X-Men

El actor Patrick Stewart, reconocido por sus papeles protagónicos en “Star Trek” y “X-Men”, falleció el miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles. Padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.
Un comunicado publicado en su cuenta de Instagram confirmó el deceso tras una breve enfermedad. El mensaje resaltó su voz sonora y talento singular, sinónimos de interpretaciones inolvidables en diversos géneros teatrales y cinematográficos.
La vida de Stewart experimentó un cambio significativo al unirse a “Star Trek: La Nueva Generación” en 1987. Durante las dos décadas previas, fue un pilar de la Royal Shakespeare Company, participando en más de dos docenas de producciones clásicas.
”Con su aura de autoridad severa pero justa y su seriedad de propósito, Stewart convirtió al Capitán Jean-Luc Picard en el centro moral de ‘Star Trek: La Nueva Generación’ a lo largo de siete temporadas”, destacó The New York Times. El diario añadió que el actor ayudó a evitar que la serie cayera en lo ridículo.
El comunicado familiar señaló que Stewart exploró la condición humana en toda su complejidad poética. Llevó esperanza a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel y a la frontera final de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise.
También se subrayó su filantropía y activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo y el bienestar animal. Fue Caballero, Canciller, aficionado al automovilismo y seguidor del Huddersfield Football Club.
En la exitosa franquicia de “X-Men”, Stewart interpretó al Profesor Xavier junto a su amigo Ian McKellen, quien dio vida al villano Magneto. Retomará el papel en “Avengers: Doomsday”, con estreno en diciembre.
El actor interpretó a Picard durante toda la emisión de “Star Trek: La Nueva Generación” (1987-1994), y en las películas “Star Trek: Generaciones”, “Star Trek: Primer Contacto”, “Star Trek: Insurrección” y “Star Trek: Némesis”.
Su rol como Profesor Xavier incluyó los filmes “X-Men” (2000), “X-Men 2”, “X-Men: La Decisión Final”, “X-Men Orígenes: Lobezno”, “Lobezno” y “X-Men: Días del Futuro Pasado”.
Antes de su fama televisiva, Stewart encarnó roles como Astrov en “Tío Vania” (1974), Oberón en “El sueño de una noche de verano” (1977), Shylock en “El mercader de Venecia” (1978) y el papel principal en “Tito Andrónico” (1981) con la Royal Shakespeare Company.