La semana inició con noticias tristes para los fanáticos de Iron Maiden y del heavy metal, ya que se confirmó la muerte de Paul Di’Anno, ex vocalista de la banda quien falleció a los 66 años.

“Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años. En nombre de la banda, Rod, Andy y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos cercanos de Paul”.

Destacaron que la contribución del intérprete, como el primer líder y vocalista, durante los primeros álbumes jamás será olvidado, tanto por el equipo actual como por los fanáticos.

En el post se incluyó una fotografía de Paul Di’Anno , su nombre artístico, y Steve. La celebridad nació en Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, y llegó a los escenarios con Iron Maiden entre 1978 y 1981, destacando en el primer álbum y también en el posterior, Killers.

Este año, Paul publicó The Book Of The Beast, un álbum que reúne sus canciones más destacadas desde que dejó Iron Maiden. Además, lanzó un nuevo disco con su banda Warhorse.

Desafortunadamente, Paul Di’Anno enfrentó serios problemas de salud en los últimos años. Se le extirpó un absceso en un pulmón y, además, se sometió a una cirugía de reconstrucción de rodillas, lo que lo llevó a presentarse ante sus fanáticos en silla de ruedas. A pesar de estos desafíos, realizó más de 100 espectáculos en 2023.