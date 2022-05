Fallece Ray Liotta, protagonista de ‘Buenos muchachos’

Ray Liotta, cuya carrera despuntó por la película Goodfellas (Buenos muchachos) de Martin Scorsese, murió a los 67 años, la noticia la dio a conocer el sitio Deadline al confirmar que falleció mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando la película Dangerous Waters (Aguas peligrosas).

De acuerdo con otro sitio, la prometida del actor, Jacy Nittolo, estaba acompañándolo en el rodaje.

El intérprete estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en Hanna de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC Shades of Blue entre 2016 y 2018.