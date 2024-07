Shannen Doherty, actriz que protagonizó las populares series “Beverly Hills, 90210” y “Hechiceras”, y que documentó su batalla de nueve años contra el cáncer de mama, falleció a los 53 años, confirmó este domingo 14 de julio su publicista Leslie Sloane.

“Con el corazón encogido confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado, 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad”, dijo a través de un comunicado.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en estos momentos para que puedan llorar en paz”.

En noviembre de 2023, la actriz compartió la noticia de que su cáncer de mama se había extendido a los huesos; sin embargo, lejos de ceder ante la desesperación, la actriz confesó que no está en sus planes morir tan rápido.

“No me quiero morir”, expresó, “no he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Simplemente, no estoy acabada”.

Durante su podcast, la actriz habló sobre el momento en que revisó su testamento antes de que someterse a la última cirugía cerebral y nombró a Chris Cortazzo como albacea de su fideicomiso.

Cuando se trate de su funeral, Doherty dijo negarse a dejar que la presión social determinara quién asistiera a su despedida.

“Las razones para aparecer no son necesariamente las mejores, como que en realidad no les agrado”, reveló en ese momento.

Además, dijo que tenía una lista de invitados para el momento, cuidadosamente seleccionada, para asegurarse de que quienes estén presentes lo hagan con amor genuino y no por formalidades vacías.

Rechazó la idea de que su muerte fuera un momento triste y se opuso a que las lágrimas sean un tributo obligatorio, rechazó querer que el mundo esté triste por ella en el momento en el que lo peor ocurriera.