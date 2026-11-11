Fallece Toukie Smith, actriz de ‘Miami Vice’ y ex pareja de De Niro

La actriz y modelo Toukie Smith, reconocida por su trabajo en “Miami Vice” y expareja de Robert De Niro, murió a los 74 años en Nueva York. Sus hijos confirmaron el deceso, explicando que la causa fue una larga batalla contra la esclerosis múltiple.

Airyn y Julian, hijos de la actriz, informaron que su madre fue internada en un hospital de Nueva York, donde falleció tras padecer la enfermedad degenerativa. La noticia fue difundida mediante un comunicado a The Hollywood Reporter.

El comunicado de sus hijos también destacó el impacto de Toukie Smith en el mundo de la moda, afirmando que su trabajo como modelo abrió camino para otras jóvenes. Su trayectoria incluyó colaboraciones con diseñadores como Hubert de Givenchy e Yves Saint Laurent.

”Su belleza, gracia y presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en la moda”, señalaron Airyn y Julian, hijos de la actriz.

A lo largo de su carrera, Smith trabajó con diversas firmas de lujo y diseñadores. En 1978, la tienda Bloomingdale’s la nombró modelo del año. Poco después de este reconocimiento, Toukie Smith debutó como actriz en la serie “Miami Vice”.

Además de “Miami Vice”, la actriz participó en otras producciones como “227”. Sus hijos concluyeron en el comunicado que “Toukie era una fuerza de la naturaleza” y dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.

La esclerosis múltiple, padecimiento que afectó a Smith, es una enfermedad autoinmunitaria que ataca el cerebro y la médula espinal, según MedlinePlus. Este trastorno ocurre cuando el sistema inmunitario daña la mielina, la capa protectora de las fibras nerviosas.

Cuando la mielina se deteriora, la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo se dificulta. Esto puede generar síntomas como entumecimiento, debilidad, dificultades para caminar y cambios en la visión. MedlinePlus explica que la esclerosis múltiple no tiene cura, pero existen tratamientos para controlar los síntomas y ralentizar su avance.

Doris Smith, su nombre real, nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Estados Unidos. Su apodo, Toukie, se lo puso su abuela por su personalidad energética. Antes de la actuación, estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York e inició su carrera como modelo en 1972.