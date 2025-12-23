Fallece Vince Zampella, cocreador del videojuego ‘Call of Duty’

El gremio gamer está de luto. Uno de sus referentes en la creación de videojuegos, Vince Zampella, que se volvió conocido a nivel mundial por ser uno de los cerebros detrás de Call of Duty, falleció en un trágico accidente de tránsito.

Según la cadena NBC4, Zampella murió el domingo tras chocar en una carretera al norte de Los Ángeles; el reporte policíaco detalló que a bordo iban dos personas: él, siendo conductor del vehículo, pereció en el lugar, y el otro pasajero, del que no se reveló la identidad, en el hospital.

El magnate de los videojuegos conducía un Ferrari 296 GTS de 2026, según los reportes, cuando se estrelló en la carretera. La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que Zampella quedó atrapado en el incendio del vehículo, señala milenio.com