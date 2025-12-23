Fallece Vince Zampella, cocreador del videojuego ‘Call of Duty’

El gremio gamer está de luto. Uno de sus referentes en la creación de videojuegos, Vince Zampella, que se volvió conocido a nivel mundial por ser uno de los cerebros detrás de Call of Duty, falleció en un trágico accidente de tránsito.
Según la cadena NBC4, Zampella murió el domingo tras chocar en una carretera al norte de Los Ángeles; el reporte policíaco detalló que a bordo iban dos personas: él, siendo conductor del vehículo, pereció en el lugar, y el otro pasajero, del que no se reveló la identidad, en el hospital.
El magnate de los videojuegos conducía un Ferrari 296 GTS de 2026, según los reportes, cuando se estrelló en la carretera. La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que Zampella quedó atrapado en el incendio del vehículo, señala milenio.com
“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y quedó completamente sumergido. El pasajero salió despedido del vehículo y el conductor quedó atrapado. Ambos fallecieron a causa de sus heridas”, reveló la CHP. Las autoridades ya investigan el motivo del accidente: “Actualmente se desconoce si el alcohol o las drogas fueron un factor en este accidente”.
El estudio del creativo dio vida a algunos de los videojuegos más vendidos del mundo. Junto a Jason West, crearon la compañía Infinity Ward, desde donde dieron vida a la franquicia Call of Duty.
También era conocido por ser fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de los juegos Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.
La noticia ensombreció el anuncio reciente del acuerdo entre Paramount y Activision para dar vida a la primera película de acción real basada en el juego, con la posibilidad de expandirse a una saga o incluso series ambientadas en el mismo universo.
Aún no hay detalles de la trama, elenco ni ventana de estreno, pero el objetivo es capitalizar uno de los catálogos más reconocibles del gaming contemporáneo.