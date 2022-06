Familia de Jenni Rivera le rendirá homenaje con temas inéditos

Los papás de Jenni Rivera tienen entre 8 y 10 temas inéditos que grabó la cantante en los inicios de su carrera, pero que nunca se estrenaron, ahora, buscan conmemorar los 10 años de su muerte con éstos.

Pero estos no son los únicos temas que hay, pues también dejó otros grabados que los tienen en su poder sus hijos, a diferencia de estos que están en las manos de Pedro Rivera.

Sin embargo, estos 8 ó 10 temas no es lo único que van a estrenar este año en la primera década de su muerte, pues don Pedro Rivera ya adelantó sus planes.

El padre de Jenni aseguró que lanzará próximamente temas inéditos que grabó cuando iniciaba en su carrera dentro del regional mexicano.

“Tengo temas inéditos de mi hija que no han salido al conocimiento del público. La cosa es que tengo mis temas guardados y nunca los he querido sacar a la luz por el respeto a mis nietos que hagan ellos lo que tengan que hacer con los temas que tienen ellos inéditos de mi hija, porque son diferentes temas, ellos tienen unos y nosotros tenemos otros desde el inicio de la carrera de Jenni Rivera (...) Son por lo menos unos 8 ó 10 temas”, contó Pedro Rivera a un programa de espectáculos.

Aunque los herederos de los derechos de la obra de Jenni Rivera son sus hijos, el patriarca de la familia Rivera aseguró que publicará estos temas sin el consentimiento de ellos, pues fueron grabados en los inicios de Jenni y también porque como padre tiene derecho.

“No hay por qué se vayan a enojar porque a mi hija yo la hice desde el vientre de su mamá y yo la hice artista, entonces, yo creo que algún derecho tengo como padre”.

Otros de los planes que se tienen es lanzar el documental del último concierto que Jenni Rivera dio en la Arena Monterrey en 2012, horas antes de fallecer en un accidente aéreo.

La mente detrás de este proyecto es Juan Rivera, quien afirmó hace unos meses la intención de publicarlo el día que se cumplirán los 10 años de la muerte de la intérprete, el 9 de diciembre de 2022.

“Yo pedí acabar mi labor el 10 de diciembre para decir ‘hermana te entregué 10 años de mi vida con todo el amor, con todo el afán, con errores, con virtudes, con cosas bien hechas, con cosas mal hechas, te entregué lo mejor de mí’, y me comprometí con un director americano para hacer algo para el 9 de diciembre, el décimo aniversario de mi hermana, y no me gusta quedar mal a lo que digo, que lo puedo realizar, y es lo último que quiero hacer”, aseguró Juan Rivera.

“Exhibir a 10 años el último concierto de Jenni Rivera a nivel nacional y hacer cinco conciertos en un solo día con cinco diferentes artistas en cinco diferentes estados rindiéndole homenaje a mi hermana”, dijo.

Cabe recordar que hora toda la música y proyectos que salgan bajo el nombre de Jenni Rivera serán dirigidos por la nueva albacea de su herencia que es Jacqie Rivera, hija de la cantante, se espera que sus hijos planeen honrar a su madre de la mejor manera: lanzando música de Jenni, pero hasta ahora aún no hay nada oficial, sólo un anuncio que dice “El legado continúa 2022”, publicado en redes sociales, en febrero pasado.