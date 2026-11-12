Familia de Valentín Elizalde se deslinda de serie de HBO Max

La familia de Valentín Elizalde se deslindó oficialmente del documental “Valentín: La Muerte del Gallo de Oro”, que HBO Max estrenó este 12 de noviembre. Los parientes aclararon no participar en la producción, ni revisar su contenido, optando por no emitir opinión alguna.

El deslinde fue comunicado por la mamá del cantante, Camila Valencia; su hija Valentina Elizalde; y sus hermanos Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde. Ellos explicaron que diversos medios de comunicación se han puesto en contacto con la familia debido a la próxima producción de HBO, lo que motivó su declaración pública.

El material aborda la muerte del cantante, ocurrida hace casi 20 años en un asesinato que conmocionó profundamente al ámbito de la música regional mexicana. Para los miembros de la familia, Valentín “siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, según se lee en su comunicado.

La serie documental, estructurada en tres episodios, reconstruye las últimas horas de vida del artista y analiza las distintas teorías que han surgido en torno a su trágico fallecimiento.

“Al respecto, queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, señalaron los miembros de la familia a través de un comunicado.

La familia Elizalde explicó que actualmente se encuentra enfocada en el desarrollo de su propio proyecto, conocido como “La Dinastía Elizalde Continúa”. Con esta iniciativa, buscan preservar y mantener vigente el legado musical y el recuerdo del cantante.

“A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”, expresaron, destacando su visión sobre el legado del artista.

La producción de HBO cuenta con la participación de Fausto “Tano” Castro Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque. También Gabriela Sabag, exesposa del intérprete; Gabriela Elizalde, su hija; y Héctor López, quien fue su mánager.

Además, aparecen el cantante Carín León, el compositor Alejandro Lira y las periodistas Mónica Noguera y Tere Aguilera. Ellos ofrecen distintas perspectivas sobre la vida y muerte del intérprete.

La serie documental es una producción original de HBO, dirigida por Ida Cuéllar, con la participación de Sula Entertainment y Lemon Studios.