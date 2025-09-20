Famosos brindan apoyo a Jimmy Kimmel, tras la suspensión de su programa

A su estilo, Fallon señaló que la Comisión Federal de Comunicación (FCC por sus siglas en inglés) y la presión que ejerce sobre ABC tiene a todos pensando.

Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Seth Meyers se pronunciaron respecto a la suspensión de Jimmy Kimmel a través de sus monólogos de jueves por la noche.

El apoyo a Jimmy Kimmel tras la suspensión de su programa de televisión para la cadena ABC ha ido en proliferación, compañeros, colegas y ciudadanos se unen para alzar la voz a favor del presentador.

A su vez, elogió a su compañero como un hombre divertido, cariñoso y decente, a la espera de su regreso.

Por su parte, Colbert, quien se despedirá de su show para 2026, calificó la suspensión de su colega como una “censura flagrante”, y que ante un autócrata como Trump “no se puede ceder ni un pie, de pasó alentó a Kimmel.

Seth Meyers no tuvo tapujos en su discurso y señaló al gobierno del actual presidente estadounidense de “impugnar la libertad de expresión”, detalla elimparcial.com

“Es un privilegio y honor llamar a Jimmy Kimmel mi amigo”, consideró.

Manifestantes en la ciudad de Los Ángeles y Nueva York salieron a las calles en protesta por la suspensión del talk show de Kimmel y exigiendo que el programa vuelva al aire.

“Trump odia a las personas divertidas”, “Trump debe irse ahora”, son algunas de las frases que llevan las personas en sus letreros.

Actores como Ben Stiller, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis, Jean Smart, entras estrellas de Hollywood abogaron a favor del presentador a través de redes sociales.

La medida de la suspención de programa se tomó después de que Kimmel hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que provocó indignación en distintos sectores políticos y mediáticos. A pesar de la presión, fuentes cercanas aseguran que el conductor no planea disculparse por sus palabras.

En su monólogo, Kimmel hizo un comentario que muchos consideraron ofensivo: calificó de “desesperado” el intento de ciertos grupos por desligar al asesino de Kirk de los seguidores de Donald Trump, a quienes llamó “la banda MAGA”.

De acuerdo a un comunicado de Sinclair Group exigía a Kimmel ofrecer una disculpa a la familia de Kirk, así como una considerable donación, como condición para que su programa regrese al aire.

Según varios medios, Kimmel no planea disculparse. Sus defensores explican que su intención era señalar la manipulación política del asesinato de Kirk y confrontar a los seguidores más radicales de Trump que lo acusaron de insensibilidad.

“La pandilla MAGA está desesperada intentando presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y usan todo lo que pueden para sacar ventaja política de ello”, dijo el conductor.

Por ahora, el futuro del programa sigue incierto. Disney espera reincorporarlo pronto, aunque no se sabe si Kimmel aceptará volver bajo condiciones que perciba como censura.