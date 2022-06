$!Famosos comparten su celebración del Día del Padre

También en algunas casos festejarse ellos mismos, como fue el caso de Alex Fernández y J Balvin, ambos, vivieron su primer Día del Padre. O Thalia que no dejó pasar el día para celebrar a su esposo, el empresa Tommy Mottola.

Este domingo se celebró en México, Estados Unidos, y varios Países de Latinoamérica, el Día del Padre, y las celebridades no dejaron pasar este día para apapachar a sus padres o esposos.

El cantante subió a su cuenta de Instagram una foto de su adolescencia junto a su padre, y lo felicitó por el Día del Padre, la imagen rebasó el millón de Me gusta en las primeras horas de su publicación.

La diseñadora Stella McCartey celebró a su padre, el cantante Paul McCartney, en sus redes. Compartió con sus seguidores algunas imágenes de la celebración de cumpleaños del ex Beatle, que este sábado llegó al octavo piso, y que también celebró el Día del Padre. “Qué manera de crecer... Estoy orgullosa de haber nadado la más rápida y haber aterrizado con el mejor padre que una niña podría desear. Gracias por estar ahí siempre y llenar mi corazón de canto, risa y amor”.

El comediante mexicano compartió una fotografía en la que aparece tomado de las manos de sus dos hijos, Gael y Emily, y escribió un emotivo mensaje en el que habló de lo significativa para él la paternidad: “Definitivamente el personaje más difícil que me ha tocado interpretar es el de ser PADRE. Pero es lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó el actor.

La joven cantante dedicó un amoroso mensaje a su esposo Francisco Barba, quien este domingo celebra por segunda ocasión el Día del Padre al lado de su pequeña Cayetana. “Gracias Dios por poder coincidir con el mejor humano del mundo que se convirtió en el mejor papá de la historia y ¡que mejor que para mis hijos! Gracias por todo lo qué haces por nosotras y por siempre reflejar tu luz que llena nuestras almas. Sabes que te amo infinitamente, te admiro más y que estoy orgullosa del ser en el que te has convertido y sé que sigues convirtiéndote. Sacando siempre la mejor versión de ti y me impulse a sacar lo mejor de mí. Eres lo mejor que me ha pasado te amo ojos bonitos ¡Feliz segundo día del padre!”, expresó.

Jacky Bracamontes